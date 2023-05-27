Музыканты собирают средства для детей.

Гурт TVORCHI привез с Евровидения флаг Украины, на котором расписались звезды нынешнего конкурса. Музыканты его разыграют среди тех, кто поддержит их благотворительный сбор.

Фото флага уже появилось на странице TVORCHI в Instagram. Музыканты рассказали, что они подарят не только его. Также они сделают музыкальный сюрприз и личное поздравление для одного из тех, кто "задонатит" на сбор 240 гривень.

"Друзья, наш большой благотворительный сбор на инкубаторы для детских сердец подходит к концу, поэтому давайте приложим вместе максимум усилий. А мы вас поощрим. Среди всех, кто сделает донат 240 гривень, мы разыграем личное поздравление и музыкальный сюрприз от нас! А также мы разыгрываем флаг Украины, подписанный участниками Евровидения-2023 из Италии, Испании Армении, Литвы, Франции, Германии, Норвегии, Португалии, Польши и любимцем публики "Cha-Cha-Cha" - финским рэпером Käärijä", - рассказали TVORCHI.

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Музыканты добавили, что в розыгрыше, победитель которого получит флаг, смогут принять участие все, кто "задонатит" 24 доллара (примерно 900 гривень) в фонд "Неравнодушные спасают сердца детей". Розыгрыши продлятся до 28 мая включительно.

Выступление TVORCHI на Евровидении

В финале Евровидения музыканты представили Украину с песней Heart of Steel. Перед тем, как выходить на сцену, TVORCHI узнали, что именно в тот момент россияне устроили ракетный удар и бомбили Тернополь. Впрочем, музыканты все равно выступили и "взорвали" зал. TVORCHI заняли шестое место в конкурсе.

После их выступления в сети начались споры. Пользователи разделились на два фронта. Одни писали, что TVORCHI выступили очень хорошо, другие же называли их номер "провальным". Впоследствии музыканты прокомментировали свое выступление. Они признали, что все могло пройти немного лучше.

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