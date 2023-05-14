Музыканты рассказали, что они заболели перед выступлением.

Участники группы TVORCHI оценили свое выступление на Евровидении. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни отметили, что они довольны. Впрочем, артисты не отрицают, что могли бы выступить лучше.

Своими эмоциями после выступления TVORCHI поделились в эфире телемарафона. Гуцуляк и Кенни вышли в прямой эфир и признали, что очень волновались.

"Мы довольны. Очень волновались. Думаю, мы показали всему миру стальные сердца", - отметил Гуцуляк.

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Как оказалось, перед финалом они заболели. Гуцуляк и Кенни рассказали, что у них была простуда. По мнению музыкантов, они могли бы выступить получше, если бы не болезнь.

"Мы просто заболели все. Поэтому если бы мы не были больными, то, пожалуй, могло бы быть немножко лучше. Но мы довольны результатом. Думаю, мы достойно выполнили свою работу, и каждый член команды, все, кто принимал в этом участие, большие молодцы. Мы благодарим каждого,и благодарим всех-всех людей, которые нас поддерживали, которые голосовали. Для нас это очень важно, любим всех", - добавил Гуцуляк.

Также TVORCHI рассказали, за кого они болели на Евровидении. Им понравилось выступление певца Käärijä из Финляндии. Они считают, что у него очень зажигательная песня.

Выступление TVORCHI на Евровидении

Напомним, ранее стало известно, что TVORCHI заняли шестое место на конкурсе. Первое место получила Loreen, которая представляла Швецию.

После выступления украинской группы в сети начались нешуточные споры. Одни считают, что Кенни мог бы спеть гораздо лучше, другие признают, что певец нервничал из-за ракетного удара по Украине, который устроили россияне.

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