Известный телеведущий высказал свое мнение касательно актеров из России, которые поддерживают кровожадную войну, развязанную Кремлем.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич поделился с публикой рассуждениями на тему российских артистов, поддержавших войну. Телеведущий отметил, что после 24 февраля больше не воспринимает творчество без понимания политической позиции его автора. Вот что он написал в своем Instagram-блоге:

"Я перестал воспринимать контент и просто людей без понимания их политической позиции. Не могу слушать музыку тех, кто или молчит, или, не дай Бог, поддерживает эту войну. Так для меня исчез почти весь российский шоу-бизнес (фух, легче стало), оставив мне одиночных артистов типа Касты, Анакондаз, Оксимирона и Нойза МС. То же самое с кино, телевидением, комедией и так далее. 90 процентов показали себя, как трусы и никчемные червяки".

Анатолич предположил, что некоторые российские артисты, которых давно нет в живых, не поддержали бы кремлевские зверства в отношении украинцев.

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"Цой бы никогда не поддержал эту войну. Или Игорь Сорин из "Иванушек" уже уехал бы из России, не выдержав этот позорный порядок, но нет. Здесь об Ангелине Вовк, которая собралась ехать на фронт поддерживать российских оккупантов", – написал он.

Что еще Анатолий Анатолич говорит о звездах-путинистах и артистах-молчунах

Недавно Анатолий Анатолич сочинил ругательную сказку о Тодоренко и других артистах-путинистах из Украины.

"Однажды в лес, где жила тупая овца по имени Рыгина, ворвался ебн*тый старый медведь по имени Вова, и начал крушить все деревья, норы и гнезда, безобидных животных. Но тупая овца Рыгина, как и другие животные, типа проститутки-куницы Седоковой, или умственно-отсталого опоссума Джигана, сделали вид, шо не понимают, шо происходит. И спрятали свои мокрые носики себе в жопы", - высказался телеведущий.

Напомним, шоумен Анатолий Анатолич ответил, почему не перевез семью в Украину и живет на две страны.

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