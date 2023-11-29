По словам певицы, это были лишь "гадкие слухи" людей, которые хайповали на их разрыве.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер впервые ответила, почему они с экс-мужем Александром Волошиным отрицали слухи о разрыве. Отдельно певица призналась, изменял ли ей бывший.

В Instagram Stories звезда откровенно призналась, что опровергала грязные слухи о невзгодах в своей семье, поскольку окончательное решение о разводе они с Александром приняли совсем недавно.

Кроме того, певица резко отреагировала на то, что некоторые "хайповали" на теме ее развода, распространяя ложную информацию якобы об измене.

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"Приняли это решение недавно. До этого мы откровенно говорили, что у нас проблемы в отношениях... Мы старались все наладили, мы ходили на терапию. А кто-то просто нагло хайповал, подливая масло в огонь, подбрасывая такие гадкие слухи, как "измена", которой никогда не было", - ответила певица.

Развод Тринчер и Волошина

Певица Анна Тринчер официально объявила о разводе с мужем Александром Волошиным. На своей странице в Instagram она опубликовала диалог с ним, в котором они расставили все точки над "и".

Из ролика стало известно, что проблемы у пары начались еще полгода назад, когда у Волошина диагностировали депрессию. Он понял, что больше не может делать свою жену счастливой, поэтому принял решение о разводе.

В 2022 году Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина. Пара сыграла свадьбу в Киеве. Их история любви была очень красивой, однако недавно начали появляться слухи об их разводе. Блогер Богдан Беспалов сообщил, что пара рассталась и живет отдельно. При этом Анна и Александр всячески опровергали свой разрыв, даже несмотря на то, что мужчину Тринчер "спалили" на сайте знакомств.

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