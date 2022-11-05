Блогер и певица вышла замуж в конце сентября.

Известная украинская блогерша Анна Тринчер, которая ранее снималась в сериале "Школа", сделала пост о роли официального брака в жизни пары. В своем Instagram-блоге девушка поделилась вот такими рассуждениями:

"Штамп в паспорте ничего не меняет. Так вот, пишу этот пост, чтобы доказать обратное! Что же меняет этот штамп? По моим ощущениям и историям моих знакомых, кажется, ребята в сознательном возрасте уже в первый год понимают будут ли они жениться на этой девушке или нет. Когда вы в отношениях, вы присматриваетесь друг к другу. Вам гораздо легче разойтись, если что-то не сложилось. Когда вы муж и жена, вы словно сливаетесь в один сосуд жизни, а с этого момента главной вашей задачей становится обеспечить комфорт и счастье этому сосуду".

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Также она уточнила, что штамп в паспорте в ссорах заставляет задуматься и избежать поспешных действий:

"Через призму этого "не нужного" штампа в ссорах первое о чем вы вспоминаете, что вы одно целое, и оскорбляя его/её вы оскорбляете себя, обесценивая его/ее в первую очередь обесценивается себя".

Тринчер добавила, что желает каждому крепкой любви.

Напомним, в конце сентября этого года Анна Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина. Свадьба была достаточно скромной, однако звезда до сих пор делится роскошными фотографиями с церемонии.

Также УНИАН писал, что Анна Тринчер рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

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