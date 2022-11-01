Девушке должны сделать операцию.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось перенести операцию.

Она рассказала, что перед операцией врачи сказали ей сдать анализы, но результаты оказались не очень хорошими. Медики нашли в ее организме много глюкозы, и там, где ее не должно было быть. Поэтому они приняли решение перенести хирургическое вмешательство, пока здоровье Ани не улучшится.

"Что касается анализов. Честно, я вообще не думала, что у меня будут какие-то проблемы. Я сегодня на 100% была настроена на операцию. Но, к сожалению, мой врач анестезиолог сказал, что мы не можем делать операцию с такими анализами", – поделилась певица в инста-сториз.

Звезда добавила, что ей придется повторно сдавать анализы. При этом она не уточнила, какую именно операцию ей будут делать.

Напомним, ранее 21-летняя Анна Тринчер похвасталась самым дорогим подарком на свадьбу. Она рассказала, что мама подарила им с Александром Волошиным квартиру.

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