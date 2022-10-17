Новоиспеченный супруги получили роскошный подарок от мамы Анны.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер рассказала, какой самый дорогой подарок получила на свадьбу. По словам звезды, ее мама подарила им с Александром Волошиным квартиру в новостройке.

Знаменитость не назвала стоимость такого подарка, зато отметила, что пока они с супругом планируют сдавать эту квартиру, чтобы у них был пассивный доход.

"Моя мама нам подарила квартиру. Это 60 квадратов, новостройка. Там полностью уже есть ремонт, она уже сдана. Мы пока просто с нее будем зарабатывать деньги", - сказала Анна в программе "Слава+Таня". Видео дня

А вот Александр Волошин рассказал, как они оплачивали скромную свадьбу. По его словам, в основном все было по бартеру, в том числе и роскошное платье невесты. Он добавил, что какие-то расходы брала на себя Аня, а что-то они отправляла на оплату ему.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер и блогер Александр Волошин сообщили о том, что собираются жениться еще осенью 2021 года. Тогда Саша сделал очень романтическое предложение, устроив байкерскую тусовку.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину пара долго откладывала свою женитьбу. В итоге они поженились 25 сентября 2022 года.

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