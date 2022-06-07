Певица сейчас отдыхает в Буковеле.

Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер поразила горячими кадрами, сделанными на популярном украинском курорте "Буковель". Снимки опубликованы в Instagram.

В описании она поделилась своими переживаниями, которые беспокоят более чем три месяца.

"Постоянно тревожное состояние. С детства я совсем была бесстрашной девушкой. Постоянно лезла туда, где опасность, приходила домой с синяками, на лыжах каталась по горкам и т.д. Сейчас же повсюду, где я вижу минимальную опасность просто упасть или пораниться, я убегаю оттуда. Такой сильной инстинкта самозащиты я еще никогда не чувствовала", - написала Тринчер.

Звезда призналась, что ее преследуют панические атаки.

"Я научилась более-менее их контролировать, поэтому, конечно, они приходят ко мне не так часто как раньше, но за время войны произошло по меньшей мере 4 панические атаки из-за страха. Если раньше они возникали без причин, то сейчас еще у меня возникают, когда я чего-то пугаюсь", - поделилась звезда.

Она также уточнила, что у нее нередко бывают перепады настроения. Однако она все же благодарна, что у нее есть возможность работать, отдыхать, находиться рядом с близкими.

Напомним, звезда сериала "Школа" Тринчер поразила пышной грудью в мокром купальнике.

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