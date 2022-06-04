Артистка выложила совсем не детские фото в своем профиле.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер порадовала поклонников новой фотосессией в купальнике. Снимки, судя по геолокации, были сделаны в Буковеле. Горячие кадры появились в профиле Ани в Instagram.

"Моя Украина", - подписала фотографии Анна.

На кадрах она позирует в цельном закрытом купальном костюме черного цвета. Мнения фанатов касательно данных фото разделились.

"Ну и зачем бидоны сделала?", "Вот я вас не понимаю. Вас и еще многих блоггеров артистов!! Ну неужели такая необходимость выставлять фото, видео, ваши счастливые дни, где вы в бассейне, в кафе, делаете прическу!! В то время когда нашим людям негде даже помыться, поесть, каждый день как ужас!! Стыд, просто срам!! Полное разочарование, и пренебрежение!!!", "Кто бы что ни говорил, а наша Украина все равно самая прекрасная и замечательная страна в мире", "Формы просто божественные", - пишут комментаторы.

Напомним, Тринчер взбудоражила сознание фото в нижнем белье.

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