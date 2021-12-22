По словам звезды "Квартала 95" болезнь пришла ниоткуда.

44-летняя юмористка, актриса "Квартала 95" Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года.

О проблемах со здоровьем звезда рассказала в интервью Маше Ефросининой.

По словам Кравец, длительное время она продолжает бороться с кожным заболеванием - крапивницей. Она проявилась три года назад "ниоткуда, непонятно почему, неизвестно как".

Читайте также"Вова нашел себе нормальную работу": звезда "Квартала" рассказала о дружбе с ЗеленскимСейчас актриса уже понимает, что причиной болезни стало сильное эмоциональное потрясение. Хотя сначала врачи заверили актрису, что крапивница пройдет через несколько недель, Кравец не может побороть ее уже третий год.

"Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку", — рассказывает Елена.

Перед интервью Кравец пообещала Ефросининой, что расскажет все о своей болезни, но поняла, что пока не готова говорить откровенно на эту тему.

Сейчас Елена находится в процессе лечения. Актриса заверила, что подробно расскажет о своем опыте, "когда страница будет перевернута", а болезнь отступит.

Как сообщал УНИАН, Елена Кравец рассказала, что пережила сложный период в отношениях с мужчиной Сергеем Кравцом.

Вас также могут заинтересовать новости: