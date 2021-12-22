Елена Кравец откровенно рассказала об отношениях с мужем.

Украинская актриса, звезда "Квартала 95" Елена Кравец в интервью ведущей Маше Ефросининой рассказала, что пережила сложный период в отношениях с супругом Сергеем Кравцом.

Вместе они уже 24 года, воспитывают троих детей и живут счастливо. Но однажды у них был период, когда они оказались на грани развода. Кризис в их отношениях наступил пять лет назад, когда у супругов родилась двойня.

"Мы зашли в непростые периоды жизни для себя. Думаю, что это тоже было связано с кризисом среднего возраста и у меня, и у него. И у нас однажды наложился один кризис на другой. Родилась двойня. Мы не были готовы, что это будет вот так. Мы очень хотели второго ребенка, и когда родилась двойня, это была лавина и это перевернуло весь наш жизненный уклад", - сказала актриса.

Читайте также"Красотки": Алина Гросу показала редкое фото с 58-летней мамойТакже Кравец добавила, что тогда у них возник еще ряд проблем. Им пришлось съехать с арендованного дома, у нее был гормональный сбой, а у Сергея - неурядицы на работе. Все это приводило к конфликтам, и порой Елена была настроена радикально.

При этом Сергею удалось сохранить спокойствие, и он сделал все возможное для того, чтобы их семья не разрушилась.

"То, что более или менее все выравнивается – это заслуга Сергея, потому что, как мне кажется, он оставался в более ясном сознании, чем я. Я иногда была слишком радикально настроена", - подытожила Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала о дружбе с президентом Владимиром Зеленским.

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