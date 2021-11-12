Кравец рассказала, что у них с мужем были кризисные периоды в отношениях.

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец раскрыла секреты отношений с мужем и детьми.

Об этом она рассказала на шоу "Твой день".

Елена Кравец - многодетная мама и звезда, она постоянно занята. Говорит, что раньше пыталась успевать все, однако это привело к внутреннему выгоранию.

"Я решила для себя эту проблему, балансируя события. Например, если активно идут съемки, работа, я понимаю, что меня будет немного меньше в семье. Потом, когда все заканчивается, понимаю, что есть определенный отдых – я погружаюсь в детей, в себя, в работу над собой, в свое состояние. Это такой мой внутренний баланс, потому что успеть все - это для меня выгореть. Я уже так попробовала несколько раз и знаю, к чему это приводит. Поэтому больше с этим не шучу", — рассказала актриса.

Кроме того, Елена Кравец поделилась секретами семейной жизни и рассказала, что у них с мужем были кризисные периоды в отношениях, которые им помогли бы решить специалисты. Пара в браке уже 19 лет.

Читайте такжеЗвезда "Квартала" рассказала об участии в съемках со сломанной ногой (видео)"В браке есть определенные периоды, они как уровни игры. Ты проходишь каждый из них и приобретаешь какие-то новые навыки... Мне кажется, что каждый период трансформирует. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем. У нас были определенные кризисы и принятие всего. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такую ровную дорогу и я понимаю, что я его таким еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас находится в индивидуальной терапии. У нас раньше была совместная терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это очень нам помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость", — отметила Кравец.

Относительно воспитания детей актриса призналась: ее методы воспитания не изменились, однако сейчас она сама внутренне другая, ведь первого ребенка родила в 26, а двойню – в 39. Елена уверена, что дети пришли к ним с мужем как учителя и вспомнила невероятную историю, как узнала о беременности.

"Мы всегда семьей в первые дни Нового года пишем себе пожелания на будущий год. И через год, 31 декабря, мы открываем их и читаем. Как-то в 2015 году я написала, что хочу ребенка. И в конце года я открываю пожелания и понимаю, что ничего не сбылось. Была очень расстроена. Но потом в первые дни января я иду к врачу, делаю тест и узнаю, что беременна", — поделилась актриса.

Со старшей дочкой Машей, которой уже 18 лет, у Елены теплые отношения, но не считает себя ее подругой. Хочет, чтобы ее дочь чувствовала, что имеет опору. Кравец призналась, что Маша уже живет отдельно. А залогом теплых отношений между детьми и родителями считает способность последних помнить себя в возрасте детей.

Кто такая Елена Кравец

Елена Кравец родилась в 1977 году в Кривом Роге, с 2000 года она - актриса студии "Квартал 95".

Вышла замуж в 2002 году, пара воспитывает троих детей: старшую дочь и двойняшек - мальчика и девочку.

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Автор: Ольга Робейко