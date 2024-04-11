Певица учится владеть катаной.

Известная украинская певица Алена Тополя, которая отказалась от псевдонима Alyosha, призналась проходит обучение владению холодным оружием. Артистка считает, что с новым навыком она будет чувствовать себя более уверенно в опасных ситуациях.

Учиться владеть оружием Тополя решили после возвращения из США в Украину. Кроме фактора безопасности, Елена убеждена, что занятия с оружием помогут ей поддержать стройную фигуру.

"После возвращения из Америки решила, что хочу для себя освоить владение холодным оружием. Это позволяет поддерживать себя в тонусе, в хорошей физической форме, чтобы быть уверенной в себе и в физическом плане, и в духовном, и в умственном", - сказала певица в интервью kp.ua.

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Звезда рассказала, что раньше ходила в тир. По ее словам, стрельба требует постоянной практики, чтобы помнить, как пользоваться пистолетом или автоматом, и не терять навыки прицела. Тополя отметила, что в сложные времена войны, нужно быть готовым к любым ситуациям:

Я ходила в тир, потому что очень долго выпрашивала у мужа, где потренироваться, где пострелять. Стрелять я училась давно, поэтому надо практиковаться, чтобы не забывать, как чувствовать вес, как целиться. Когда ты имеешь определенные знания, навыки, как-то спокойнее, особенно сейчас. Важно знать, что в любой момент ты можешь правильно отреагировать и проанализировать правильные стратегии для своего поведения. Надо быть готовым ко всему.

Сейчас Елена учится владеть катаной. Как известно, катана - японский длинный острый меч, который является чрезвычайно опасным. Однако, как говорит певица, этот вид оружия дисциплинирует и развивает реакцию человека.

"На занятия с катаной я пошла, потому что мне захотелось выплеснуть эмоции. Катана - это очень острый меч. Это номер один по опасности холодного оружия, и надо быть очень осторожным, мягко говоря. Это дисциплинирует, развивает реакцию, концентрацию, наблюдательность. В этом искусстве очень много моментов, которые учат человека быстро реагировать, оценивать, анализировать и действовать", - рассказала артистка.

Напомним, ранее Alyosha эмоционально ответила, разводится ли она с мужем.

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