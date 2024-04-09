Теперь певица выступает и выпускает песни под настоящим именем Елена Тополя.

Известная украинская певица Алена Тополя, известная как Alyosha, заявила, что отказывается от псевдонима и будет выступать под настоящим именем. Артистка, которая ранее ответила, разводится ли с мужем, подчеркнула, что смена сценического имени - это длительный и сложный процесс.

В интервью "Коротко про", певица объяснила, что решила отказаться от псевдонима из-за того, что она изменилась и начала воспринимать себя иначе:

У меня и руки не доходили, и не было острого понимания, что это нужно. А когда я вернулась, поняла, что пришло время, что очень изменилась и я сама. Изменилось вообще восприятие себя. Поэтому решили сделать такой шаг. К сожалению, он получился не таким быстрым, как я себе думала и планировала. Но все в процессе, очень надеюсь, что уже совсем скоро все будет сделано, - рассказала она. - Это очень сложный и долгий процесс, ведь во всех мировых базах идентификация проходит под именем Alyosha, и просто переназвать это нельзя. Это очень большой объем работы - перезаливка всей информации, всех фотографий, текстов, всей музыки заново.

По словам Елены, смена сценического имени никак не повлияла на ее узнаваемость и популярность среди поклонников. Со временем все больше людей знают и понимают, что Елена Тополя - это и есть Alyosha.

"Еще полгода назад, возможно, гораздо меньше людей узнали бы, что Елена Тополя - это Alyosha. Сейчас уже больше. То есть плавный переход смены имени здесь дает пользу. Люди живут своей жизнью, они не интересуются, кого как зовут. Знают Alyosha - и все. Но я не почувствовала, что это сильно влияет. Сейчас больше на всех нас влияет война - на наши возможности творить, позволять себе что-то", - поделилась певица.

Напомним, ранее Alyosha призналась, какой была ее реакция на решение мужа пойти в ВСУ.

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