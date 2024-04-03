Она больше не поддерживает связь с двоюродной тетей.

Украинская журналистка Алина Доротюк рассказала о родственнице в стране-агрессоре, которая поддерживает кровавую политику Кремля.

Девушка отметила, что в первые дни войны она пыталась достучаться до нее и рассказывала реальные события в Украине. Однако это не помогало.

"У меня там тетя двоюродная есть и мы не общаемся. Она в начале полномасштабного вторжения, когда мы ей рассказали, что мой ЖК разбомбили, мы сидели в подвале, что вообще происходило, что у нас там трупы валялись под воротами, а она сказала: "Да что вы такое говорите? Это бендеровцев сейчас убьют и все будет хорошо", - рассказала журналистка в программе "ЗЗ запитання від ЛЮКС ФМ".

А потом Алина добавила, что двоюродная тетя даже пожелала ей "уничтожения".

"Когда я пыталась ей доказать, что все не так, она на следующий день набрала мою тетю и сказала: "Боже, как бы грустно не было осознавать, но Алинушка стала бандеровкой, ее тоже нужно уничтожить". Поэтому мы больше не общаемся", - подчеркнула журналистка.

Напомним, ранее актриса Виталина Библив шокировала историей о родственниках, которые поддерживают Россию.

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