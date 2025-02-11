Тоня Матвиенко заговорила об отношениях с Арсеном Мирзояном: 'Иногда он мне не нужен'

Певица призналась, что для нее важно быть интересной мужу.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с мужем Арсеном Мирзояном. Она говорит, что периодически у них бывают этапы словно медовый месяц, несмотря на то, что они уже много лет вместе.

При этом артистка говорит, что ей не всегда нужно такое состояние, многое зависит от настроения.

"Я не всегда хочу, чтобы было такое состояние постоянного медового месяца. Иногда он мне и не нужен. Как говорит Арсен: "Когда ты вся в работе, забываешь обо всем, все между нами хорошо"" - отметила Матвиенко в интервью "Коротко про".

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Она добавила, что иногда может предъявить супругу претензию, однако они быстро решают конфликты, так как, по словам Матвиенко, Мирзоян знает, чем ей угодить.

"Иногда могу выдать какую-нибудь претензию: "А почему ты мне давно цветы не покупал?" Хотя это даже не претензия. Просто мне этого хочется в данный момент, я ему это говорю, и он это делает. Он хорошо меня знает. Если я чувствую, что муж меня не любит, не хочет меня, то не понимаю, зачем мне жить с ним. Я хочу, чтобы я была интересна мужу", - добавила певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала свою 9-летнюю дочь и публично обратилась к ней.

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