Украинская певица Тоня Матвиенко показала свою младшую дочь Нину и публично обратилась к ней.
Сегодня, 15 января, девочка празднует свой день рождения. Ей исполнилось 9 лет. По случаю праздника Тоня поздравила именинницу в Instagram.
"Нашей Нинусе 9 лет! Я так счастлива, что ты у нас есть! И начну не с тебя, а с себя. Если бы ты знала, сколько раз я ломалась, падала, не хотела даже жить... Ты просто не даешь этому продолжаться долго, будто говоришь: "Ты не имеешь права, есть я!". Ты - мой ангел-хранитель. Просто спасибо, и мы с папой делаем все, чтобы ты была счастлива! Будь здоровой и улыбчивой", - написала звездная мама и показала новые фото Нины.
Реакция сети
Поклонники артистки тоже поздравили именинницу в комментариях:
- "Какая хорошенькая мамина и папина"
- "Поздравляю! Счастья и мира. Осуществления желаний. Светлой судьбы Нинусе и родителям вдохновения до 100 лет"
- "Счастливого детства Нине под мирным, светлым небом"
- "Счастья и здоровья цветочку".
К слову, Тоня родила дочь Нину в браке с певцом Арсеном Мирзояном. Также у нее есть старшая 26-летняя дочь Ульяна от предыдущих отношений.
Напомним, ранее Тоня Матвиенко впервые за долгое время показала своих родных братьев.