Артистка поздравила Нину с праздником.

Украинская певица Тоня Матвиенко показала свою младшую дочь Нину и публично обратилась к ней.

Сегодня, 15 января, девочка празднует свой день рождения. Ей исполнилось 9 лет. По случаю праздника Тоня поздравила именинницу в Instagram.

"Нашей Нинусе 9 лет! Я так счастлива, что ты у нас есть! И начну не с тебя, а с себя. Если бы ты знала, сколько раз я ломалась, падала, не хотела даже жить... Ты просто не даешь этому продолжаться долго, будто говоришь: "Ты не имеешь права, есть я!". Ты - мой ангел-хранитель. Просто спасибо, и мы с папой делаем все, чтобы ты была счастлива! Будь здоровой и улыбчивой", - написала звездная мама и показала новые фото Нины.

Видео дня

Реакция сети

Поклонники артистки тоже поздравили именинницу в комментариях:

"Какая хорошенькая мамина и папина"

"Поздравляю! Счастья и мира. Осуществления желаний. Светлой судьбы Нинусе и родителям вдохновения до 100 лет"

"Счастливого детства Нине под мирным, светлым небом"

"Счастья и здоровья цветочку".

К слову, Тоня родила дочь Нину в браке с певцом Арсеном Мирзояном. Также у нее есть старшая 26-летняя дочь Ульяна от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко впервые за долгое время показала своих родных братьев.

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