Мужчина также рассказал, вкладывали ли деньги в продвижение композиции.

Украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал успех песни жены Тони Матвиенко под названием "Кульбаби", которая сейчас стала вирусной в сети.

Напомним, что композиция "Кульбаби" стала настоящим хитом, который часто используют украинцы как музыкальное сопровождение к своим видео. Также она набрала уже почти 3 миллиона просмотров на YouTube.

По словам Арсена, такая популярность не была прогнозируема. Артист отметил, что часто звезды вкладывают деньги в продвижение своих песен, чтобы быстро попасть в тренды. Однако с "Кульбабами" произошло все естественным образом и без привлечения средств.

"Просто некоторые артисты, когда делают треки, вкладывают кучу денег, чтобы песня так "пошла". Тогда это понятный прогнозируемый результат, попадание в тренды. А здесь - все произошло само собой. Радуемся этому", - признался певец в интервью РБК-Украина.

Что известно о песне Тони Матвиенко "Кульбаби"

Композиция "Кульбаби" была написана в феврале 2022 года. Тоня хотела презентовать ее в мае того же года, но из-за начала полномасштабной войны отложила дату премьеры. Только через два года после релиза песня стала хитом и "залетела" в тренды.

По словам Матвиенко, она не ожидала такой бешеной популярности. Однако подчеркнула, что всю жизнь старалась и искала хит, который понравится слушателям.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как поделила наследство мамы с двумя братьями.

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