"Зла не держу": Топалов предложил всем забыть о скандале с Тодоренко

Певец предложил просто "двигаться всем дальше".

Российский певец и муж Регины Тодоренко в очередной раз прокомментировал скандал, возникший вокруг ее имени. Певец предложил просто "двигаться всем дальше".

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Instagram.

"Предлагаю двигаться всем дальше.Что скажете.....? «За»? Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого", - написал Топалов.

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Фанаты в комментариях у Топалова поддержали его идею, однако в сети пользователи отнеслись к ней скептически.

"Влад Топалов всех простил, ни на кого зла не держит. Предлагает двигаться дальше. Душевный какой человечище", - язвительно пишет Telegram-канал "Только никому".

Отметим, что когда возник скандал с Тодоренко, Топалов с матом набросился на женщин, высказавших недовольство словами Решины в его Instagram.

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.