Ведущая Регина Тодоренко из-за разгоревшегося вокруг нее скандала теряет многомиллионные контракты

Супруга Влада Топалова потеряла еще один миллионный контракт с производителем соков J7 и компанией Pampers.

29-летняя Регина Тодоренко спровоцировала масштабный скандал заявлением о том, что женщинам, испытывающим домашнее насилие, просто нравится быть жертвой. В результате телеведущая подверглась настоящей травле в Сети, которая в первую очередь отразилась на профессиональной деятельности.

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Сегодня компания Pampers заявила, что прекращает сотрудничество с телеведущей. «Мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», - говорилось в официальном обращении, передает "СтарХит".

Накануне супруга Влада Топалова потеряла еще один миллионный контракт с производителем соков J7. Пост о напитке данной марки исчез со страницы Регины почти сразу же после скандала. Кроме того, звезду лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour. «За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению», — так объяснило поступок глянцевое издание.

Как сообщал УНИАН, Регина Тодоренко угодила в скандал, заговорив о домашнем насилии.