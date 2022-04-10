Серга показал подлинную переписку с Тодоренко.

Молчавшая о войне в Украине опальная телеведущая Регина Тодоренко вляпалась в неприятную историю, после которой ее начали еще больше хейтить.

Недавно стало известно о смерти ее экс-бойфренда Алика, который погиб из-за зверств оккупантов в Буче. Об этом сообщил его друг, музыкант Коля Серга. Тодоренко тогда лишь выставила в сториз свечу, но никак не прокомментировала это трагическое событие.

После массовой волны хейта Регина показала переписку с Колей, в которой интересовалась гибелью Алика и тем, где его похоронят. При этом в скрине переписки ответов от Серги не было. В результате Тодоренко обвинила артиста в хайпе.

Разумеется, Серга не прошел мимо этих сториз Регины и обнародовал свою версию происходящего. Он опубликовал запись экрана с перепиской с Региной, где видно, что он ей таки отвечал.

По словам Коли, Регина могла просто его заблокировать в Instagram, поэтому может быть не видно ответов.

"Судя по тому, что Регина мне писала, она либо забыла, что я у нее в блоке, либо это специально разыграно для статуса жертвы, либо Instagram заблокировал меня для нее самостоятельно. Это не меняет моего отношения к Регине вследствие ее позиции по отношению к Украине и всем тем ужасам, что вытворяет Россия, но создает дополнительные вопросы", - написал Серга.

Напомним, ранее Тодоренко ответила Коле Серге, рассказавшему о смерти ее экс-возлюбленного в Буче.

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