Ведущая показала переписку с Сергой, на которую он не ответил.

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет в России после замужества, пожаловалась на то, что ей угрожают в сети из-за ее позиции относительно войны в Украине.

Так, она в своих "историях" показала сообщения с угрозами в адрес ее сына.

Также певица решила ответить Коле Серге, рассказавшему, что в Буче оккупанты убили его товарища, который ранее был в романтических отношениях с Региной.

Тодоренко показала переписку с Серьгой, на которую он не ответил, где она спрашивала, где похоронят ее бывшего возлюбленного и почему Коля не написал ей лично.

"Даже несмотря на то, что некоторые мои товарищи публично унижают или же хайпують на моем имени, я все равно буду помогать. Обратите внимание, как человек читает мои сообщения, но не отвечает, а лишь продолжает хайпуватися публично", - добавила ведущая.

Напомним, Тодоренко молчала о войне в Украине, пока не стало известно об убийстве оккупантами ее экс-бойфренда Алика. Российские захватчики во время зверств в Буче расстреляли его в затылок, а тело нашли только после того, как начали "зачищать" город. О смерти бывшего возлюбленного Регины сообщил Коля Серга.

Так, в своем Instagram Регина опубликовала свечу и написала: "Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли".

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