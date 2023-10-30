У певиц очень похожи обложки к их трекам.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов обратил внимание на обложку Тины Кароль к ее новой песне "Не святі". По его словам, он заметил сходство с обложкой Ани Лорак к ее песне "Я жива".

"Тина, обьясни, это получилось случайно или ты "случайно" вдохновилась? Хотела сделать как лучше, а получился немного плагиат. Ну, слишком похоже. Я не говорю, что это специально, я не знаю. Могут быть схожества, потому что в музыке всего семь нот, у фотографов тоже есть свое понимание, как нужно создавать фотопродукт. Но проверяйте, хоть немного мониторьте. А то выглядит так, будто поленилась или, мягко говоря, вдохновилась (Ани Лорак, - УНИАН)", - сказал Беспалов на своей YouTube-канале.

Стоит отметить, что обложки Кароль и Лорак действительно похожи. Обе певицы сфотографированы крупным планом с закрытыми глазами. Более того, у них сделан макияж в одной цветовой гамме.

Однако несмотря на эту ситуацию с обложкой, Беспалов все же похвалил Кароль за новый трек и сказал, что добавил его в свой плейлист.

Напомним, ранее Тина Кароль соблазнила новой песней о "грешной" любви. Поклонники уже успели оценить новый трек артистки.

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