Известная украинская певица Тина Кароль, которую ранее публично позвали замуж, держит свою личную жизнь под семью замками. Артистка много лет никак не высказывалась о возможных романах, однако на днях в сети распространились новые слухи о ее отношениях.
Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов показал, кто стал новым избранником звезды и рассказал, чем он занимается. В своем Telegram-канале BespaLOVmedia звездный обозреватель указал, что бойфренд исполнительницы значительно моложе ее.
Ссылаясь на собственные источники, Беспалов отметил, что сейчас 39-летняя Кароль состоит в отношениях с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Мужчина родом из Беларуси. Более того, выяснилось, что Юрий даже служил в белорусской армии.
Предприниматель уже 16 лет живет в США и время от времени приезжает в Украину. Арошидзе возглавляет американскую компанию, которая помогает травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.
"Юрий Арошидзе, 30 лет. Мама украинка, папа грузин. Более 16 лет в основном живет в США, но бывает и в Украине. Родился и вырос в белорусском городке Несвиж, где и рос. Сейчас очарован Тиной. Юрий Арошидзе - президент Protez Foundation. Изготавливают протезы и реабилитируют наших военных", - написал блогер.
Стоит указать, что сама Кароль пока никак не комментировала возможный роман с бизнесменом.
Напомним, ранее Тине Кароль признались в любви прямо на сцене. Это произошло во время выступления певицы во Львове. В сети распространили видео с концерта артистки.