Звездный обозреватель Беспалов рассказал, чем занимается новый избранник знаменитости.

Известная украинская певица Тина Кароль, которую ранее публично позвали замуж, держит свою личную жизнь под семью замками. Артистка много лет никак не высказывалась о возможных романах, однако на днях в сети распространились новые слухи о ее отношениях.

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов показал, кто стал новым избранником звезды и рассказал, чем он занимается. В своем Telegram-канале BespaLOVmedia звездный обозреватель указал, что бойфренд исполнительницы значительно моложе ее.

Ссылаясь на собственные источники, Беспалов отметил, что сейчас 39-летняя Кароль состоит в отношениях с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Мужчина родом из Беларуси. Более того, выяснилось, что Юрий даже служил в белорусской армии.

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Предприниматель уже 16 лет живет в США и время от времени приезжает в Украину. Арошидзе возглавляет американскую компанию, которая помогает травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.

"Юрий Арошидзе, 30 лет. Мама украинка, папа грузин. Более 16 лет в основном живет в США, но бывает и в Украине. Родился и вырос в белорусском городке Несвиж, где и рос. Сейчас очарован Тиной. Юрий Арошидзе - президент Protez Foundation. Изготавливают протезы и реабилитируют наших военных", - написал блогер.

Стоит указать, что сама Кароль пока никак не комментировала возможный роман с бизнесменом.

Напомним, ранее Тине Кароль признались в любви прямо на сцене. Это произошло во время выступления певицы во Львове. В сети распространили видео с концерта артистки.

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