Тину Кароль публично позвали замуж: что она ответила (фото)

Артистка пошутила на эту тему.

Украинская певица Тина Кароль после смерти супруга Евгения Огира не афиширует свою личную жизнь. Женщина долго не могла пережить потерю любимого, а поэтому даже не рассматривала вариант, что когда-то снова выйдет замуж.

При этом артистка неоднократно говорила, что мечтает о втором ребенке. Более того, она даже готова на удочерение, чтобы у нее появилась дочь, а у ее сына Вениамина - сестра.

Прошли годы, и сейчас Кароль активнее отвечает на вопросы о личной жизни. Так, она пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила, узнает ли публика, если она во второй раз выйдет замуж.

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"Нет", - лаконично и четко сказала артистка.

Интересно и то, что один из поклонников сделал предложение Тине Кароль. Однако она заверила, что это нужно воспринимать как шутку.

"Это ваше предложение оно необдуманное. Это выглядит, как когда-то дарили троянского коня: там еще те были скелеты в нем", — пошутила Тина.

Напомним, ранее Тина Кароль показала новые кадры из лагеря военной подготовки.

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