Она покорила сердце известного блогера.

Популярная украинская певица Тина Кароль получила признание в любви на концерте во Львове.

Оказалось, что блогер Николас Карма, который известен благодаря проекту в сети "Сколько стоит ваш лук?", решил сделать сюрприз звезде. Во время выступления Тины он вышел на сцену с огромным букетом красных роз и удивил певицу.

По традиции, Николас поинтересовался, сколько стоит образ артистки. Кароль честно призналась, что за белый корсет заплатила 7 500 гривень, а черная длинная юбка обошлась ей в 3 тысячи гривень. Что касается обуви, то черные босоножки на каблуках стоят, по словам исполнительницы, 5 200 гривень.

После информации об образе, Карма решил неожиданно признаться в любви знаменитости и стал на одно колено.

"Спасибо, что вы в нашей стране есть. Пусть это разлетается повсюду: я вас люблю, Тина Кароль! Люблю вас", - заявил блогер на видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Реакция подписчиков

"Николас и Тина были бы хорошей парой. Они такие искренние и талантливые люди"

"Невероятное видео"

"Вот так сюрприз"

"Вау! Это прекрасно"

"Кайфую от вас".

Интересно, что сама Кароль тоже прокомментировала этот ролик в сети. Она лаконично подписала выходку Николаса словом "Шалун" и добавила смайлик в виде огонька.

Напомним, Оля Полякова показала Николасу Карми подарок от мужа за 16 тысяч евро, который выпрашивала 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: