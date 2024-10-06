Певицу заподозрили в романе с 30-летним бизнесменом.

Известная украинская певица Тина Кароль отреагировала на слухи о ее личной жизни. Исполнительница ответила, действительно ли она находится в отношениях с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе.

На днях известный блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что 39-летняя артистка уже длительное время в отношениях с предпринимателем, который уже 16 лет проживает в США. Он возглавляет американскую компанию, которая помогает травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.

Время от времени Юрий приезжает в Украину, где якобы и видится с Кароль. Кстати, в соцсетях мужчины немало фото со звездой украинской сцены.

Тина ответила на слухи в сети во время одного из концертов в рамках своего тура. Зрительница записала речь знаменитости и опубликовала ее в TikTok. Артистка опровергла догадки поклонников и заявила, что пока не состоит в отношениях.

"Это все смешно. Особенно последнее - то, с кем меня поженили. Я говорю, что в "Дії" этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут и там ничего...", - заявила исполнительница.

Напомним, ранее Тина Кароль впервые отреагировала на хейт из-за своего образа на концерте. Певица стала звездой шуток в сети из-за своего корсета, который был немного больше по размеру ей.

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