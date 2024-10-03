Тина Кароль впервые отреагировала на хейт из-за своего образа на концерте (видео)

Над ней шутили, мол, она забыла положить грудь в корсет.

Недавно украинская певица Тина Кароль выступила на концерте в корсете, который был на несколько размеров больше, из-за чего пользователи сети начали шутить о том, что она забыла положить в корсет грудь.

Однако, нашлись и те люди, которые встали на защиту знаменитости. Одна из пользовательниц сети записала видео, в котором сказала, что Кароль всегда выглядит безупречно, а большой корсет - проблема стилистов, которые подбирают ей наряды.

Также девушка отметила, что украинцы часто пишут гневные комментарии и ищут только минусы.

Тина Кароль, в свою очередь, поделилась этим видео в своем Telegram-канале. При этом она не стала как-то комментировать этот инцидент.

Стоит отметить, что Кароль в целом обычно не реагирует на хейт.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов сообщил, что Тина Кароль закрутила роман с намного младшим мужчиной.

Ссылаясь на собственные источники, Беспалов отметил, что сейчас 39-летняя Кароль состоит в отношениях с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Мужчина родом из Беларуси. Более того, выяснилось, что Юрий даже служил в белорусской армии.

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