Артистка опровергла слухи, что использовала для стройной формы тела специальные препараты.

Известная украинская певица Тина Кароль ответила на слухи о том, что она якобы похудела не с помощью спорта и правильного питания, а благодаря специальным препаратам. В сети уже длительное время поговаривают, что многие украинские звезды, в частности, и артистка получили стройную фигуру с помощью лекарств.

Тина Кароль выглядит непревзойденно и стала примером для многих своих поклонников. Она регулярно занимается спортом, а также сложным видом йоги - Аштанга. Однако были и те, кто не верит, что звезда достигла таких результатов не только благодаря этим методам. Неудивительно, что ей приписали похудение с помощью препаратов.

Одна из пользовательниц в Instagram распространила видео, в котором обсудила внешний вид исполнительницы на финале Нацотбора на "Евровидение-2025" 8 февраля. На сцене певица появилась в обтягивающем комбинезоне с вырезом на животе.

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Она продемонстрировала свою гибкость и сложную хореографию. Автор ролика отметила, что у Тины Кароль "идеальные плечи", а ее фигура стала "жилистой и мускулистой". Такого результата якобы нельзя достичь только с помощью диеты и спорта.

Знаменитость не стала молчать и ответила на упреки. Она подчеркнула, что не использовала никаких препаратов для похудения и призналась, что планирует во второй раз стать мамой.

"Я здесь, не осуждаю, а говорю как есть! Ни одной из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу дочь, успехов!" - подчеркнула исполнительница в Threads.

В комментариях за артистку также вступилась украинский диетолог Екатерина Толстикова. Она написала, что у Тины Кароль не видно никаких последствий использования препаратов.

"Вы попробуйте делать такую йогу, как Тина, а потом говорите об уколах. Механизм действия агонистов такой, что из-за дефицита калорий, теряется ПЖК. Но не только она, но и мышцы. Если можно наколоть такие мышцы инъекциями, у нас уже у всех, кому его назначали, или кто его назначил себе - были бы такие мышцы. Я не делаю таких интенсивных упражнений, как она. Поэтому как врач, я вообще не вижу здесь применения этого препарата", - подчеркнула Толстикова.

Напомним, ранее Тина Кароль впервые рассекретила свой вес. Она также показала подписчикам специальное приложение, в котором указан ее желаемый вес и текущий.

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