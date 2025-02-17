Она до сих пор вспоминает о нем и плачет.

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что чувствует к своему покойному мужу Евгению Огиру, которого не стало 11 лет назад из-за рака желудка.

В подкасте UNZIP она призналась, что до сих пор может плакать, когда вспоминает о супруге, пересматривает с ним фотографии или видео.

"В любви нет гравитации. Человек, переживший потерю, я тебе честно скажу, чувствует и дыхание, и прикосновение, и тремор при упоминании, и ком в горле, и слезы. Это нельзя вызвать искусственно. Вся память, которая еще бережется, но она стирается... Или когда просматриваете фото или видео..." – призналась певица.

Видео дня

Она добавила, что для нее любовь, в первую очередь, это эмоциональная увлеченность человеком, а не физическое влечение.

"Я могу быть влюблена в человека, но никогда не скажу, потому что я влюблена в этот талант, в его качество. Но очень редко когда состоится разговор по этой теме, потому что может рассыпаться образ", – добавила Кароль.

Отметим, в браке с Огиром Кароль родила сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, какие шансы на победу на "Евровидении-2025" у Ziferblat.

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