Инцидент произошел во время выступления певицы в Армении.

Известная певица Светлана Лобода выгнала из зала свою фанатку, которая еще и оказалась сторонницей диктатора Путина. Женщина отказалась осудить преступления оккупантов в Украине.

На такой шаг артистка решилась во время своего последнего концерта в Ереване, Армения. Присутствующие на выступлении Лободы сняли разговор звезды с путинисткой и опубликовали видео в TikTok.

На кадрах видно, что Светлана в паузе между исполнением песен пригласила на сцену женщину Юлию, которая сидела в зале. Оказалось, что она приехала на концерт исполнительницы из России. Когда Лобода узнала об этом, то попросила поклонницу осудить путинский режим и вооруженную агрессию захватчиков.

Однако в ответ на это Светлана получила отказ. Поняв, что Юлия не будет высказываться о войне, певица отметила, что ее концерты могут посещать люди, которые поддерживают Украину, и попросила женщину покинуть концерт.

"Вы вне политики? Тогда я вас отпускаю и больше с вами говорить не хочу. Вы приехали ко мне на концерт, значит вы должны поддерживать мою позицию. Потому что люди, которые приезжают на мои концерты, за мир и за то, чтобы Украина победила в этой ужасной войне. Если нет - вам лучше уйти, разговаривать дальше я не буду", - подчеркнула Лобода.

К слову, Светлана долгое время жила и работала в РФ, однако после начала полномасштабного вторжения она покинула страну и переехала в Европу, прекратив любую деятельность на территории страны-агрессора. По ее словам, она уехала из России, поскольку ее совесть не позволила бы поступить иначе. Позже из-за антироссийской позиции ей запретили въезд в РФ на 50 лет.

Напомним, ранее известный ведущий ответил, есть ли у Лободы шансы вернуться в украинский шоубизнес. Слава Демин рассказал о своем отношении к певице.

Вас также могут заинтересовать новости: