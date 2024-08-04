Артистка хочет уметь помогать и быть полезной во время войны.

Украинская певица Тина Кароль, которая в начале лета проходила военную подготовку, продолжает свое обучение.

На днях артистка опубликовала новые кадры с полигона. Тина отметила, что находится в лагере военной подготовки с ветеранами "Азова". Там она учится базовым навыкам, которые нужны для военных.

Также певица показала видео, на котором бегает с другими учениками. Затем она присоединилась к приготовлению блюд полевой кухни и показалась в форме с оружием.

К слову, ранее Тина Кароль рассказывала, что научилась держать оружие в руках и стрелять, а еще прошла курс по тактической медицине по протоколу ASM MARCH. Теперь артистка знает, как оказать человеку первую медицинскую помощь.

Позже она прокомментировала свой выбор пойти на военные учения так:

"Я гражданка Украины. Это мой выбор. Мой выбор Украина уже очень давно. Это не новость. Хочу сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. И мы живем в войне. Я решила для себя, что я должна знать все: это тактическая медицина по протоколу, обращение с оружием, практика по стрельбе, использование радиосвязи, инженерная подготовка и боевое слаживание".

Напомним, недавно телеведущая Соломия Витвицкая поехала к любимому на фронт.

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