Тина Кароль прошла военную подготовку (фото)

Певица удивила поклонников своим решением.

Украинская певица Тина Кароль, которая в начале полномасштабного вторжения полностью отказалась от русского языка и своего репертуара на языке страны-агрессора, прошла военную подготовку.

В распоряжении редакции "Музвар" оказались эксклюзивные фотографии, на которых Тина Кароль в военной форме держит в руках оружие. Заметно, что артистка училась стрелять.

Также сообщается, что она, кроме военной подготовки, также прошла курс по тактической медицине. На одном из фото можно увидеть, что Кароль пытается оказать человеку первую медицинскую помощь.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Ооо, нормально"

"Вот это я понимаю инфлюенсер"

"Умница! Так держать и дальше!"

Стоит отметить, что Тина Кароль с начала полномасштабной войны неоднократно ездила за границу, где говорила миру о том, что происходит в ее родной стране. Она каждый день поддерживает боевой дух украинцев и военных.

Напомним, ранее Тина Кароль обратилась к покойному мужу в годовщину свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: