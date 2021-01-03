Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, которое было сделано во время съемок шоу "Голос страны".
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На снимке Тина сидит на красном кресле и позирует в оливковом кожаном платье с глубоким декольте. На голову она надела повязку в тон платья. Интересно, что звезда решила изменить свой обычный макияж с красной помадой на нюдовый. Такое фото вызвало восторг у фанатов Тины.
"Самая лучшая из всех на земле", "Ах, какая женщина", "Невероятная красотка", - написали пользователи сети.
Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol
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