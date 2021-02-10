Певица показала кадры из нового клипа на песню "Скандал".

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в соблазнительном образе.

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Звезда появится в клипе на песню "Скандал" в синем платье с глубоким декольте. В руках Тина держит книгу, а перед тем как перелистнуть страницу, она облизала палец. Такой коротенький ролик вызвал ажиотаж среди ее фанатов.

"Тина решила на ночь суету навести", "Как она облизнула палец", "Помогите, я, кажется, умерла от слишком красивой девушки на видео", "Оу, Тина... Ночной контент", "Тина, что же вы творите", - пишут фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич