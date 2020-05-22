"Хулиган-Тина": соблазнительная Тина Кароль покорила поклонников фото в рубашке на голое тело (фото)
18:44, 22 мая 2020Звезды
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Исполнительница не устает удивлять своих фанатов.
Тина Кароль засветила сексуальные изгибы в рубашке на голое тело / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников очередным и невероятно чувственным, соблазнительным снимком.
Читайте такжеТина Кароль покорила Instagram чувственным фотоФото звезда опубликовала в своем Instagram.
Подписчикам исполнительницы настолько понравился снимок, что они засыпали ее комментариями по типу:
"Хулиган-Тина", "Вогнищеее", "Огнище", "Аж жарко стало", "Богиня", "Огонь", "Пожар", "Горячоооо", "Нереально красивая", "Вот это горячо", "А вот это мощь", "Уфффф, как горячо и оооочень красиво".
Ранее УНИАН сообщал, как Тина Кароль поразила фото без макияжа.
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