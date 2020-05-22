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"Хулиган-Тина": соблазнительная Тина Кароль покорила поклонников фото в рубашке на голое тело (фото)

18:44, 22 мая 2020
Звезды
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Тина Кароль засветила сексуальные изгибы в рубашке на голое тело / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеТина Кароль покорила Instagram чувственным фотоФото звезда опубликовала в своем Instagram.

Подписчикам исполнительницы настолько понравился снимок, что они засыпали ее комментариями по типу:

"Хулиган-Тина", "Вогнищеее", "Огнище", "Аж жарко стало", "Богиня", "Огонь", "Пожар", "Горячоооо", "Нереально красивая", "Вот это горячо", "А вот это мощь", "Уфффф, как горячо и оооочень красиво".

Ранее УНИАН сообщал, как Тина Кароль поразила фото без макияжа.

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Теги: #Тина Кароль