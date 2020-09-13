Певица показала фото / instagram.com/tina_karol
Украинская певица тина Кароль опубликовала в инста-сториз видео, где засветила лицо без макияжа.
Звезда примерила на себя маску, сделанную по мотивам скульптуры для обложки ее нового альбома "Найти своих". На видео Тина предстала без макияжа.
Певица показала фото / instagram.com/tina_karol
Другие новости по теме:
- Обнаженная модель соблазнила фанатов снимком в ванне
- "Втроем в постели": эпатажная MARUV в полупрозрачном боди показала пикантное фото
- Известная певица в эротическом белье сделала погром в сети
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram