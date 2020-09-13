Певица показала фото / instagram.com/tina_karol

Звезда примерила на себя маску, сделанную по мотивам скульптуры для обложки ее нового альбома "Найти своих". На видео Тина предстала без макияжа. 

Певица показала фото / instagram.com/tina_karol

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич