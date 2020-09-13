Певицу не узнать без макияжа.

Украинская певица тина Кароль опубликовала в инста-сториз видео, где засветила лицо без макияжа.

Звезда примерила на себя маску, сделанную по мотивам скульптуры для обложки ее нового альбома "Найти своих". На видео Тина предстала без макияжа.

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Автор: Диана Могилевич