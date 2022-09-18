Певица представила клип, который мог стоит ей жизни.

Недавно украинская певица Тина Кароль выпустила клип на песню "Вільні. Нескорені". Сейчас же она рассказала, что ей пришлось пережить во время съемок.

По ее словам, эта работа была для нее самой сложной. Оказывается, что съемки этого клипа могли закончиться для нее трагично. Когда режиссеры снимали кадры возле огня, Кароль едва не получила серьезные ожоги.

"Был огонь, у меня нагрелась алюминиевая упряжь... Начало печь, я терпела... Потом поняла, что еще пару секунд и будут ожоги. Я убежала через огонь из кадра, раздеваясь на ходу. Треш, если честно, и больно. Мы закончили съемку, потому что я разревелась из-за этих фэшн-пыток", - поделилась артистка в своем Telegram-канале.

Она добавила, что ближе к вечеру ей стало страшно у карьера, где и снимали этот клип. Кароль отметила, что боялась встретить какое-то животное. Она вспомнила, как однажды в Намибии за ней охотился шакал.

"В Намибии я сидела на дюне на песках и пела, что-то писала себе новое, делала записи в телефон, как пришла SMS от гида: "За тобой шакал, не двигайся. Я буду его гнать, не ори", - вспомнила певица.

Напомним, Тина Кароль в дерзком образе и с новой прической появилась в клипе "Вільні. Нескорені".

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