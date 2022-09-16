В новой видеоработе поклонники увидели Тину в образе соблазнительницы и с новой прической - с челкой.

Тина Кароль выпустила клип на мотивационную песню "Вільні. Нескорені", которая стала первым синглом певицы с начала войны.

"Песня "Вільні. Нескорені" поднимает идею освобождения от навязанных стереотипов прошлого. Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свое знамя победы. Эта песня, как мантра сопротивления, нерв непокорности, символ неизбежных перемен!" - говорит Тина Кароль.

Съемки клипа "Вільні. Нескорені" проходили в кварцевом карьере Харьковской области. Это были одни из самых сложных съемок певицы, ведь из-за природных особенностей в карьере царит невыносимый холод. Из-за сыпучих песков там также довольно опасно.

Перемещаться по карьеру было возможно исключительно благодаря суперкару Atlas. Этот вездеход, сделанный в Украине, известен на весь мир. Кадры с таким автомобилем привнесли в клип хищности. Образы же самой Кароль одновременно женственны и футуристичны.

Отметим, что артистка изменила прическу: в клипе она предстала с челкой, которая ей очень идет. Кроме того, она не отказалась от образа роковой соблазнительницы.

Режиссерами клипа "Вільні. Нескорені" выступили в тандеме Ксения Каргина и Елизавета Клюзко.

Ранее Тина Кароль высказалась о проголосованном Верховной Радой запрете российской музыки в Украине. По словам артистки, этот вопрос назревал давно, он необходим. Она назвала такой шаг абсолютно правильным.

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