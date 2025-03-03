В сети сравнили украинских артисток с иностранными знаменитостями.

Ни для кого не секрет, что многие украинские звезды заимствуют определенные элементы в стиле и в музыке у мировых знаменитостей. Однако есть некоторые исполнительницы, которые похожи на американских артисток, как две капли воды.

В сети пользователи сравнили Тину Кароль, Надю Дорофееву, Настю Каменских, Дуа Липу, Шакиру и других и распространили видео в Instagram. На кадрах видно, что эти артистки будто настоящие клоны друг друга. Между ними есть сходство не только во внешности, хотя и оно довольно значительное, но и в стиле исполнения песен. В частности, если послушать хиты этих исполнительниц и сравнить их, то разницу сложно заметить.

Первой, кто попал в список так называемых "клонов", была KOLA, она же Анастасия Прудиус. Ее сравнили с американской звездой Майли Сайрус. У обеих певиц есть лирические композиции, в которых они поют о любви и разбитом сердце. На видео, в частности, звучат треки "Титаник" и "Flowers".

Следующими в список попали Тина Кароль и британская исполнительница Адель, которая, кстати, поставила на паузу свою карьеру. Обе певицы обладают сильными, глубокими вокалами с выразительной подачей эмоций. Их голоса легко узнать среди многих других. На видео артистки исполняют треки "Rolling in the deep" и "Вільна".

Также на ролик попали Джамала и Кэти Перри. Невозможно не заметить внешностью сходство артисток, у них даже прически похожие. Обе певицы не боятся экспериментировать с костюмами и постановками. Однако в комментариях пишут, что Джамала больше похожа на Леди Гагу.

Не обошли в сети и Надю Дорофееву. Автор видео считает, что у нее большое сходство с американской артисткой Дуа Дипой. На ролике звучат треки "Різнокольорова" и "Training season". Исполнительницы работают в жанре современного попа. Их выступления всегда динамичные, с яркими танцевальными номерами.

Последний дуэт - это Шакира и Настя Каменских. Вьющиеся волосы, латиноамериканские песни и зажигательные танцы - все это объединяет этих двух звезд. Они используют латинские ритмы в своей музыке. Каменских после сольного старта сделала ставку на латинский поп, а Шакира - королева этого жанра.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о зависти коллег. Артистка высказалась о конкуренции в украинском шоубизнесе.

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