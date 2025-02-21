Телезвезды присоединились к флешмобу #ВирішуватиУкраїні и поделились своими мыслями относительно справедливого мира в Украине.

В соцсетях украинцы запустили флешмоб, согласно которому они публикуют посты с призывом к справедливому миру в Украине и добавляют хэштеги #ВирішуватиУкраїні, #UpToUkraine. К акции присоединились и известные украинские ведущие, в частности, Тимур Мирошниченко, Соломия Витвицкая, Наталья Мосейчук и другие. Они стремятся напомнить миру, что Украина - это суверенное государство, которое может самостоятельно решать, как жить, когда и на каких условиях говорить о мире.

Постами на эту тему знаменитости поделились в своих Facebook и Instagram. Маричка Падалко записала видео на Майдане Независимости на фоне мемориала с флагами в память о погибших украинских военных. Она призвала мировое сообщество дать Украине право самостоятельно решать, каким для нее должен быть справедливый мир.

"Сегодня день, когда Россия начала вторжение 11 лет назад, когда ее первые солдаты осуществили начальное вторжение в Крым 20 февраля 2014 года. С тех пор, как мы защищаемся, последние три года российского вторжения являются самыми кровавыми в нашей современной истории. Украина продолжает бороться за жизнь. И мы ценим всех, кто стоит с Украиной в этой борьбе. Но именно #uptoukraine решать, как должен выглядеть справедливый мир!" - сказала ведущая.

Видео дня

Наталья Мосейчук также не обошла флешмоб. Она обратилась к миру и американским партнерам и поблагодарила их за поддержку. А также подчеркнула, что украинцы сами должны решить, кого хотят видеть на посту президента.

"Уважаемые американские партнеры, спасибо за поддержку. Сегодня стало понятно, что поддержка не навсегда. Штаты подали руку Путину. Теперь тщательно смывайте кровь со своих рук. 11 лет назад Обама завел русских в наш Крым и не позволил сопротивляться. Три года назад Байден завел Путина в Украину и не позволил сопротивляться. Каждый президент согласовывался Вашингтоном и Москвой. Каждый! Обоими! И вдруг.... Комик.... "Комик" стоит рядом с народом, который истекает потом и кровью. "Комик" не сдается... Верю, что украинцы не повторят библейский сюжет. А переживут всех "царей Иродов". И сами будут решать - без Москвы и Вашингтона - кого хотят видеть своим Президентом", - написала интервьюерка.

В дополнение, звезда призвала поддержать флешмоб и выражать свое мнение публично в соцсетях с хэштегами #ВирішуватиУкраїні и #UpToUkraine.

"И любые решения, как заканчивать войну, когда говорить с агрессором и на каких условиях - без нас не будут иметь никакого смысла! Друзья, высказывайте свою позицию в соцсетях. Пишите знакомым и друзьям заграницей. Давайте вместе донесем нашу позицию всему миру - как делали это раньше", - добавила Мосейчук.

Следующим, кто высказался о мире в Украине был Юрий Горбунов. Он попросил граждан объединиться в сложные времена и продемонстрировать целостность нашего народа на фоне событий последних дней.

"Как никогда, нам всем надо держаться вместе! Едины, как в начале войны!!! Только вместе мы сила!!! Только украинцы должны решать свою судьбу, выбирать власть, критиковать власть! Только мы знаем цену свободы и только мы должны решать, на каких условиях заканчивать войну! Нам помогали, потому что мы не сдавались! И будут помогать, потому что мы не сдадимся! Никто не верил что мы продержимся 3 года. А мы держимся! И никто из нас не сомневается в нашей победе! И никто не имеет права за нас что-то решать! Ни Москва, ни Вашингтон", - подчеркнул ведущий.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс подчеркнула, что только граждане Украины в праве решать, какой будет судьба нашей страны. А также призвала подписчиков присоединиться к помощи защитникам.

"Только Украина решает свою судьбу. Не кто-то за рубежом, не мировые лидеры, а мы - украинцы. И мир должен это понимать. Мир должен услышать: #РешатьУкраине. Это наша страна, и только мы определяем ее будущее! Друзья, лучше спросите себя - что я могу сделать сегодня? Как я могу помочь фронту, стране? И делайте это!" - указала телезвезда.

Публикацию с хэштегом #ВирішуватиУкраїні опубликовала еще одна ведущая Соломия Витвицкая. Она подчеркнула, что сейчас как никогда важно быть объединенными и поддерживать военных.

"Сегодня Украине нужна поддержка, а не чужие решения. Давайте держаться! Поддерживаем защитников! Выстоим!" - написала Витвицкая.

В свою очередь ведущий Тимур Мирошниченко высказался о стойкости украинского народа. Он убежден, что Украина после всех испытаний выстоит и сейчас и призвал не прекращать борьбу.

"11 лет стоим и дальше выстоим! Не накручивайте! Нам делать свое", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением. Инна рассказала, как она получила ранение.

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