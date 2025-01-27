Инна рассказала, как она получила ранение.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - юрист и блогерша Инна Мирошниченко - получила серьезную травму руки. Женщине пришлось обратиться в больницу из-за ножевого ранения. Она рассказала, что произошло и как сейчас чувствует себя.

В своем Instagram адвокат сообщила, что поранила левую руку во время приготовления ужина. Произошло это в воскресенье, 26 января. Женщина хотела сделать салат для детей и любимого, однако поранилась, когда чистила авокадо. Вытаскивая кость, она порезала себе руку острым ножом.

"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка для наложения швов. Но оказалось, что мой муж умеет останавливать кровь", - написала Инна.

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Блогерша добавила, что, к счастью, в этот момент был дома их сосед-медик. Мужчина оказал первую помощь ей и спас соседку. Он обработал ей рану, после чего супруги отправились в больницу. По ее словам, она была вынуждена отменить большинство своих планов на ближайшее время из-за ранения.

"А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока не умерла бы, наверное. Короче, сижу и плачу, отменяю все свои выездные тренировки, которые напланировала на месяц вперед", - указала жена ведущего.

Сам Тимур написал, что любимая поранила левую руку. Он даже успел пошутить на эту тему, что избранница "не даст загрустить в воскресный вечер". А Инна пыталась найти позитив в этой ситуации и порадовалась, что травмировала левую руку, поскольку она правша.

После больницы Мирошниченко вышла на связь и сообщила, что ей наложили четыре шва. К счастью, сухожилия не были травмированы. А также дала совет подписчикам осторожнее обращаться с новыми острыми ножами.

"Четыре шва. Рана глубокая, но сухожилия целы. Так что все нормально. Не вынимайте косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые", - добавила Инна.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о проблемах со здоровьем детей. Она призналась, что их семье пришлось отменить много планов из-за болезни дочерей и сына.

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