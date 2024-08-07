Ведущий отметил, что сын и дочь по-разному привыкают к новой жизни.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который удочерил 8-летнюю девочку Ангелину и усыновил 3-летнего мальчика Марселя, рассказал об адаптации детей в семье. Он ответил, какие сложности возникают с детьми.

В комментарии для "Нового канала" знаменитость поделился, что Марсель и Ангелина очень разные, поэтому их усыновление также нельзя сравнивать. Как известно, дочь живет в семье месяц, а сын уже год. Следовательно, мальчик прожил недолго в детдоме, а девочка целых восемь лет.

"Усыновление Марселя и Ангелины точно нельзя сравнивать, поскольку у них совершенно разный багаж за спиной. Если сыну еще даже двух лет не было, когда мы его забрали, то дочке сейчас восемь. И все эти восемь лет она жила в маленьком пространстве, окруженная одними и теми же стенами, одними и теми же лицами, каждый день проводила по одинаковому графику. Не могу сказать, что с ней сложнее. Это просто совсем по-другому, - отметил Тимур.

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Мирошниченко говорит, что Марсель очень изменился за год жизни в семье. Раньше он скрывал свои эмоции, а сейчас делится всем с родителями, братом и сестрами. Однако девочка только привыкает к тому, что у нее есть семья.

"Для нее все практически впервые. Впервые с нами в магазин, в кафе, впервые съела арбуз или пиццу, впервые заснула в чьих-то объятиях... И это в восемь лет! Я думаю, что процесс адаптации еще даже не на пике", - считает шоумен.

В дополнение, Тимур рассказал, что Ангелина зовет его по имени и порой называет папой. А его жену Инну преимущественно называет по имени. Ежедневно дочь, по словам ведущего, уточняет, любят ли ее, будет ли она жить и дальше в этой семье.

К слову, Мирошниченко воспитывают также двоих детей: 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала, как ее родные дети относятся к названным.

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