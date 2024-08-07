'Все дети ревнуют': Инна Мирошниченко рассказала, как ее родные дети относятся к приемным

По ее словам, ревность может быть здоровой.

Супруга известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - в своих соцсетях транслирует счастливую семью. И, действительно, они являются примером для многих.

Не так давно пара усыновила мальчика Марселя, а позже девочку Ангелину. Несмотря на то, что у них уже было двое родных детей - Мия и Марко - они решили подарить любовь и заботу приемным деткам.

Однако, как призналась женщина, не все так просто. В отношениях ее детей присутствует ревность. При этом Инна убеждает, что это нормальное явление, когда в семье много детей.

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По ее словам, они с Тимуром борются с этой ситуацией. Чтобы у детей не возникали ссоры на почве ревности, они стараются каждому из них уделять внимание.

"Все дети ревнуют маму/папу к другим детям. Нет разницы это Мия или Марко к Марселю или Ангелине. Ангелина ревнует к Марселю. Мия к Марку и так далее. Это абсолютно нормально. Мы стараемся каждому ребенку дать индивидуальное внимание и чувство абсолютной любви. Чтобы эта ревность оставалась здоровой", — отметила Инна Мирошниченко.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о проблемах со зрением у приемной дочери.

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