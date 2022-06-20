Телеведущий, который много лет комментирует музыкальный конкурс, аргументировал важность его проведения именно в Украине.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который много лет комментирует песенный конкурс Евровидение в Украине объяснил, почему решение EBU о смене места проведения является неправильным.

Он подчеркнул, что его оскорбил тот факт, что с представителями от Украины не общались по этому вопросу и приняли решение без консультации со страной-победительницей. Свою позицию известный телеведущий озвучил в эфире Freedom.

"У меня такое чувство, что Европейский вещательный союз просто без Украины, без консультации с нашими представителями власти, с телекомпанией взял и решил, что мы "Евровидения" в Украине делать не будем. Это очень досадно. На самом деле у нас еще есть время до того, чтобы объявить, что столицей Евровидения будет, например, Киев, Львов или Одесса. Я уверен, что наш оргкомитет придумал бы несколько вариантов и какие-нибудь запасные варианты в той же Британии или Польше. А ребята решили опередить как минимум на три месяца", - высказался Тимур.

Он убежден, что проведение конкурса стало бы весомым толчком к развитию Украины и восстановлению страны после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

"Если мы делаем такой конкурс и его смотрит в порядке 200 млн человек, а говорят о нем еще больше, на который приезжают десятки тысяч гостей – это помогает двигаться экономике, которая затем работает на восстановление страны", - резюмировал Мирошниченко.

Напомним, Тимур Мирошниченко рассказал об отношениях с коллегами на проекте "Твій день".

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