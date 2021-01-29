В Следственном комитете уточнили, что гашиша у певца было меньше.

Белорусского рэпера Тиму Белорусских задержали 10 января после обнаружения у него двух килограммов гашиша в машине.

Читайте такжеНе выдержал локдауна: в Британии повесился 26-летний актер Люк УэстлейкОб этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Daily Storm, представитель артиста подтвердил факт задержания.

Сообщается, что Белорусских хранил два килограмма гашиша у себя дома, для личного пользования и знакомых, и не планировал их сбывать.

Сам рэпер записал видео, на котором опроверг свое задержание: «Наркотики – это плохо».

Задержание Тимы Белорусских: версия следствия

Следственный комитет уточнил, что у рэпера нашли не два, а 0,4 килограмма гашиша.

Белорусских задержали ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске.

В отношении певца заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Наказание по ней составляет от двух до пяти лет лишения свободы.

«Применена мера пресечения в виде залога. Проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы», - пишет российское РБК со ссылкой на СК.

Тима Белорусских: чем известен рэпер

Тима Белорусских (настоящее имя - Тимофей Морозов) - 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году.

Наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

В дискографии у него два альбома - «Твой первый диск - моя кассета» 2019 года и «Моя кассета - твой первый диск», вышедший 31 января 2020-го.

17 августа 2020 года Тима Белорусских поддержал протестующих против президента Беларуси Александра Лукашенко сограждан, заявив, что гордится происходящим в стране.

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Автор: Катерина Шварц