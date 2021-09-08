Певица назвала Монако "одним из самых любимых мест на планете".

Эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) отправилась в отпуск в Монако и рассказала о размеренной жизни там.

Своими впечатлениями исполнительница поделилась в Instagram, опубликовав первые фото с отдыха.

"Монако – одно из моих самых любимых мест на планете, влюбилась я в него с первого взгляда. Мне нравится здешняя архитектура, люди очень расслабленные, и жизнь здесь размеренная, вечером дамы в красивых платьях и мужчины в костюмах, кабриолеты, яхты... ощущение как будто ты в старом фильме про "нелегкую" жизнь буржуазии. Короче, здешний вайб – это дорого-богато, но со вкусом и аристократично", – отметила MARUV.

"Ну что, за богиня", "Какая же ты шикарная", "Только ножкой поведет, сразу "шорох" наведет", "Новая королева Монако", "Какая же бесподобная и необыкновенная", "Жизнь удалась", "Халатик топ", "Тигрица этой жизни", "Монако и ты просто идеально подходите друг дружке по настроению, характеру, красоте и состоянию! Стиль лакшери определенно создавался для богини MARUV", – отреагировали поклонники в комментариях.

Перед отпуском MARUV показывала, как спела на украинском на фестивале "Жара" в Москве.

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Автор: Катерина Шварц