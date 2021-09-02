В сети певицу раскритиковали за чересчур вульгарный образ и вызывающее поведение.

Эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) опубликовала подборку видео со своего недавнего эротического шоу.

Ролики появились в ее аккаунте в Instagram.

"Недавно был один из лучших концертов в этому году. Было так хорошо! До мурашек", – подписала она видео.

На записях видно, что MARUV выступала в привычном для нее образе – сексуальном зеленом корсете, высоких кожаных перчатках и ботфортах на каблуках.

На одном из видео она выливает на себя бутылку шампанского.

Не все подписчики оценили ее выступление.

Читайте также"Порвала всех": эпатажная MARUV выпустила эротическое видео с парнями на каблуках"Стриптизерши "под кайфом", "Что это, мама, что это?", "Как эти ш***и уже модны на экране", "Концерт для озабоченных", "Кроме криков писклявых из зала не слышно ни слова из песен. Как будто звук приглушили", – написали в комментариях.

Некоторые же наоборот – остались под впечатлением от увиденного: "Это очень круто, красиво и эстетично", "Огнище", "Хороша чертовка, ух".

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Автор: Катерина Шварц