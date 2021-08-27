Певица исполнила трек Siren Song.

Эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) показала полное видео эротического перформанса на российском музыкальном фестивале "Жара" в Москве.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Мое выступление на фестивале "Жара", – подписала она видео.

MARUV выступала в черном латексном костюме с корсетом с имитацией голой груди и в высоких ботфордах.

Певица исполнила трек Siren Song. Один куплет при этом она спела на украинском языке. Этим поклонники особенно восхитились:

"Мне кажется, им было неловко, когда Марув на украинском запела", "Это просто взрыв", "Бомба", "Наша украинская Мадонна!", "Шикарная", "Мурашки по коже", "Я горжусь, что в нашей Украине рождаются такие талантливые люди".

Некоторые подписчики ее раскритиковали за чересчур откровенное выступление: "Какое-то у нее все на один манер. Раздвинутые ноги и те же позы. Пошло как-то".

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Автор: Катерина Шварц