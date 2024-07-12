Журналистка заявила, что блогер разочаровал ее.

Известная украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай вдребезги разнесла блогера Александра Волошина за его одиозные заявления в сети. Ведущая резко высказалась об инфлюенсере и назвала его "лжецом".

Инфопространство всколыхнул скандал после того, как украинские блогеры, в частности Волошин, призывали к прекращению войны путем переговоров с РФ и гневно высказывались о политиках. Сам Александр предлагал "сыграть по правилам РФ", чтобы закончить войну. Такими заявлениями блогеры "разбрасывались" после циничного обстрела россиян детской больницы "Охматдет" 8 июля.

Волошин организовал благотворительный сбор средств для пострадавших. Ему удалось собрать более 2 миллионов гривен, однако он их не сразу перечислил на счет больницы. Следовательно, украинцы начали обвинять блогера, что тот украл себе средства и его помощь была "фальшивой".

Видео дня

На это отреагировала Рамина. Она заверила, что Александр точно перечислит деньги и ничего не присвоит. Однако журналистка, зная блогера лично, заявила, что он - неискренний человек. По ее словам, ему нельзя доверять, ведь Волошин врал всем вокруг.

"Саша - человек, который создал себе "популярность" на агрессивном маркетинге. Он играет на эмоциях людей. Саша - человек, который врет. Он врал своей жене, врет маме, врет подписчикам, врал мне. Скорее всего врал другим. Саша считает, что украинцы народ добрый, они все простят. Он наберет подписчиков и заработает потом больше денег. Я думала, что Саша Волошин повзрослел и изменился. Я ошибалась", - написала Эсхакзай.

Интервьюер назвала такое поведение инфлюенсера "агрессивным маркетингом", а его самого "лицемером", который делает все ради инфоповодов в сети.

"Лицемерие. Пишу это здесь, потому что Саше Волошину сказала в лицо, что я о нем думаю. И не надо прикрываться психическими расстройствами. Ты - лжец. Ты позер. Ты хочешь казаться, а не быть. И когда ты это поймешь, если поймешь, возможно станешь таким крутым, как твоя мама. А пока это пыль в глаза", - подытожила Рамина.

Напомним, ранее Владимир Дантес отреагировал на скандальные заявления Волошина о мире с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: